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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بعيد القيامة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الخميس مقر الكنيسة الكاثوليكية بشارع الدري بالجيزة لتقديم التهنئة الي الأقباط الكاثوليك بمناسبه عيد القيامة المجيد ويرافقه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وكان فى استقباله الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف .

وقدم محافظ الجيزة في كلمته التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد داعيا الله أن يعيدها على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء في كلمة محافظ الجيزة إن الشعب المصري يعيش حاليا مناسبات دينية معا تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معانى التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن . 

وأكد محافظ الجيزة، خلال كلمته على وحدة نسيج الشعب المصرى، مشيراً إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

رافق المحافظ خلال زيارته ابراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ و محمد نور السكرتير المساعد والعقيد محمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة  وذكي سلام رئيس حي جنوب والشيخ السيد مسعد مدير مديرية الاوقاف واشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري.

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