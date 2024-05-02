عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالأقصر.. موهبة في حفظ وتلاوة القرآن بعمر الـ 9 سنوات.. فيديو

الطفل محمود صلاح
الطفل محمود صلاح

عرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، تقريرا تحت عنوان "صلاح جديد في قلب الأقصر.. موهبة في حفظ وتلاوة القرآن بعمر الـ 9 سنوات".

txt

عالم الفيزياء محمود جعفر ينشر بحثا عن تطور نقل البيانات بشريحة تعمل بسرعة الضوء..فيديو

وقال الإعلامي أحمد فايق،: "الطفل محمود صلاح يجيب ببراعة فائقة وينطلق في إجاباته بمهارة لافتة".

 

وقال الشيخ تميم محمد، مدير المدرسة القرآنية بالبعيرات في الأقصر،: "والد محمود صلاح جابهولي وهو عنده 3 سنوات، وكان يحفظ المعلومة بسهولة جدا، وكان أصغر طالب يتخرج من المدرسة التأسيسية".

 

وأشار الإعلامي أحمد فايق، إلى أن الطفل محمود صلاح رأس حربة جديدة في المجتمع الصعيدي، وزي ما صلاح نجم مصر في الكرة صلاح الصغير هيكون اسم كبير في حفظ القرآن الكريم وتلاوته".

مصر تستطيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلوب رد عاجل .. إجراء حاسم من الأهلي بشأن تصرف محمد الشيبي

نيابة دبي تأمر بحبس الإعلامي نيشان بسبب ياسمين عز| اعرف الحكاية

بعد القبض على 100 شخص.. احذروا أشهر حيلة على واتساب

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

ناقد رياضي زملكاوي: ابننا إمام عاشور بيتفرج معانا على الماتش

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

"محمد صلاح لاعب أناني".. مدرب ليفربول السابق ينتقد المهاجم المصري

ترشيحاتنا

%72 من المباني مدمرة.. الجارديان: إعادة إعمار غزة تتكلف 40 مليار دولار

مصدر بـ الوطنية للإعلام يكشف تفاصيل سقوط موظف من مبنى ماسبيرو

سقوط موظف من الطابق الخامس داخل مبني ماسبيرو | تفاصيل

70 صورة من عقد قران ابنة مصطفى كامل

الزمالك يفوز على البنك الأهلي ويواصل انتصاراته في الدوري

بعد مقتل اثنين من المعتقلين في سجون الاحتلال.. بيان مهم لحماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقبلة وحضن.. ناهد السباعي برفقة شقيقها في عيد ميلاده

بفستان جرئ.. رانيا يوسف تداعب كلبها على السلم

جمال شعبان: 7 أسباب للشعور بالإرهاق الدائم

اتعلقت في حبل الغسيل.. سيدة مصرية قررت إنهاء حياتها بعد خناقة مع زوجها

فيديو

1500 جنيه في اليوم.. أحدث وأقوى شهادة إدخار من البنك الأهلي.. فيديو

8 توجيهات .. الرئيس ينصف العمال بقرارات عاجلة .. فيديو

مقتل المليارات في 72 دقيقة فقط.. ماذا لو اندلعت حرب نووية عالمية؟

"أسعار العنب تخض" .. مفاجأة في الأسواق وهذا موعد انخفاضه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ