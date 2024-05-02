نجوم الغناء والتمثيل في عقد قران ابنة مصطفى كامل.. فيديو وصور

احتفل الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعقد قران ابنته فرح على يوسف عبدالحكيم وذلك بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من الفنان مصطفى قمر وحمادة هلال وإيهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبد الله وحمادة أبو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية. و غيرهم كثير من الفنانين



يذكر أن مؤخرا تم تكريم الفنان مصطفى كامل من نقابة الموسيقيين اللبنانية تقديرًا لمشواره الفني والنقابي، وأعرب مصطفى كامل عن سعادته بالحفل التي نال من خلالها إشادات كبيرة، كما أعرب عن سعادته بالتكريم وسط الشعب اللبناني الذى يحبه.

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