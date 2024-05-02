أحمد فايق يستعرض قصة عالمة مصرية حصدت جائزة دولية في المناعة الفطرية

استعرض الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، قصة الدكتورة أمل عامر مصرية، والتي حصدت جائزة الباحث المتميز من جامعة ولاية أوهايو في مجال المناعة الفطرية.

وقال الإعلامي أحمد فايق،: الدكتورة أمل عامر قدمت إنجازات استثنائية للجامعة وللبحث العلمي.

وقالت الدكتورة أمل عامر، أستاذ العدوى الميكروبية والمناعة في كلية الطب جامعة ولاية أوهايو، خلال مداخلة هاتفية، إن الجائزة التي حصلت عليها يتم منحها للفائز عن مجمل أعماله.

وأضافت: "بقالي سنوات بعمل على بروتين معين في الخلايا المناعية، ومن قبل لم يكن أحد يعرف أي شيء عن هذا البروتين نهائيا".

وأشارت: "أما بدأنا نعمل عليه اكتشفنا أسباب أمراض لم يكن أحد يعرفها"، متابعة: "اكتشفنا أنه في حالة عدم وجود هذا البروتين بيخلي الجهاز المناعي للمريض لا يستطيع محاربة أي ميكروب".