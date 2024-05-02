الزراعة: ننتج 2 مليون طن أسماك سنويا.. ونحتل المرتبة الثالثة عالميا

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن مصر الثالثة عالميًا في إنتاج السمك البلطي والبوري، والمرتبة السادسة في إنتاج الأسماك من المزارع والمرتبة الأولى في المنطقة بالكامل، موضحا أن مصر تنتج 2 مليون طن أسماك سنويا.

وأضاف الدكتور محمد القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حريصون على تطوير قطاع الخيول العربية وهناك اهتمام كبير من جانب الدولة بالاستثمار في هذا المجال، لافتا إلى أن محطة الزهراء للخيول العربية تمثل قيمة عربية كبير للحفاظ بالسلالات العربية الأصيلة وهناك تعاون مصري – سعودي لتصدير هذه السلالات للخارج.

الصادرات الزراعية

تابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الوزارة حريصة على زيادة حجم التعاون في مجال الصادرات الزراعية والخدمات البيطرية والثروة السمكية مع الجانب السعودي.