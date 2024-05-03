وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان يكرمان نجوم دراما رمضان 2024

كرمت وزيرة التضامن الدكتورة نيڤين القباج، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بحضور المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عدد من نجوم دراما رمضان 2024.

وكان من أبرز التكريمات اسرة مسلسل "حق عرب"، الفنانة سلوى عثمان ودينا فؤاد وكارولين عزمي والمؤلف محمود حمدان، النجمة سلوي عثمان كما تم تكريم الفنان إياد نصار عن مسلسل صلة رحم.

يذكر أن مسلسل «حق عرب» من بطولة أحمد العوضي ووفاء عامر وكارولين عزمي رياض الخولي ووليد فواز ودينا فؤاد من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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