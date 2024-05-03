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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان يكرمان نجوم دراما رمضان 2024

صدى البلد

كرمت وزيرة التضامن الدكتورة نيڤين القباج، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بحضور المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عدد من نجوم دراما رمضان 2024.

 

وكان من أبرز التكريمات اسرة مسلسل "حق عرب"، الفنانة سلوى عثمان ودينا فؤاد وكارولين عزمي والمؤلف محمود حمدان، النجمة سلوي عثمان  كما تم تكريم الفنان إياد نصار عن مسلسل صلة رحم.

 

يذكر أن مسلسل «حق عرب» من بطولة أحمد العوضي ووفاء عامر وكارولين عزمي رياض الخولي ووليد فواز ودينا فؤاد من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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