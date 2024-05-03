وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان يكرمان مسلسلات بابا جه وكامل العدد



كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة نفين القباج، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنها مسلسل بابا جه، ومسلسل بدون سابق إنذار وتسلم التكريم المخرج هاني خليفة، ومسلسل كامل العدد وتم تكريم الفنان شريف سلامة، وتسلم التكريم الفنانة منال سلامة.



كما تم تكريم أبطال مسلسل حق عرب، وذلك خلال حفل إطلاق نتائج المرصد الإعلامي وتكريم الأعمال الفائزة بجائزة اختار حياتك دراما رمضان، حيث تم تكريم كل من الفنانة دينا فؤاد، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة كارولين عزمي، السيناريست محمود حمدان، والمنتج الفني محمود كمال، والمنتج تامر مرسي





كما حرص على الحضور عدد من الفنانين خلال الحفل ومنهم الفنانة دينا فؤاد والفنانة كارولين عزمي، والفنانة سلوى عثمان، والفنانة منال سلامة، والفنان إياد نصار، والمؤلف محمود حمدان، كارولين عزمي ، دينا فؤاد و غيرهم كثير من الفنانين.



.

Screenshot_2024-05-03-08-21-32-55

Screenshot_2024-05-03-08-21-27-21

Screenshot_2024-05-03-08-21-23-18

Screenshot_2024-05-03-08-21-16-35

Screenshot_2024-05-03-08-21-11-93

Screenshot_2024-05-03-08-21-06-28

Screenshot_2024-05-03-08-21-01-54

Screenshot_2024-05-03-08-20-56-35

Screenshot_2024-05-03-08-20-53-50