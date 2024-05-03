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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيبارشية بني سويف تعلن ترتيبات الصلوات وحضور قداس عيد القيامه المجيد

الانبا غبريال اسقف
الانبا غبريال اسقف بني سويف

قال القمص اسطفانوس سليمان سكرتير نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف أن نيافته  سوف يترأس صلاة قداس عيد القيامة المجيد  مساء غدا  السبت  وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم المطرانية بمدينة بني سويف

و تستقبل المطرانية المهنئين الساعة العاشرة مساء خلال القداس الالهي  و يتم فتح باب الدخول للمهنئين من  الضيوف اعتبارا من الساعة العاشرة الا ربع ويخصص لكل جهة حكومية أو حزب أو كيان سياسي مقعدين علي الاكثر لإتاحة اكبر فرصة لكافة الجهات للمشاركة الرمزية في الاحتفالات

مناشدا الجميع الالتزام بهذه المواعيد والتعليمات لراحة الجميع وحسن التنظيم

 

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واشار القمص اسطفانوس سليمان أنه يمكن للجميع تقديم التهنئة صباح يوم العيد الموافق يوم الاحد القادم إعتبارا من الساعة العاشرة صباحا بقاعة استقبالات المطرانية بحضور نيافة الحبر الجليل الانبا غبريال

واضاف القمص اسطفانوس سليمان أن أسقف بني سويف وجه كافة الآباء الكهنة بمختلف كنائس الايبارشية بالصلاة  وبان يحفظ الله بلادنا الغالية مصر من كل سوء ويعم البلاد الخير والرخاء والازدهار في ظل رئاسة رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي

إيبارشية بنى سويف بني سويف مدينة بني سويف مصرع طالب مصنع ملابس يوم الأحد القادم

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