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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تموين بني سويف: استمرار الحملات للتأكد من تراخيص الصيدليات وصلاحية الأدوية

صدى البلد

أكد المهندس وصفى عبدالله ،وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببنى سويف، استمرار حملات الرقابة التموينية بالمديرية؛ للتأكد من تراخيص الصيدليات وصلاحية الأدوية المعروضة مشيرا إلى أن مأمورية من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تمكنت، من ضبط صيدلية بدون ترخيص ببنى سويف، والتحفظ على الأدوية المضبوطة بدون بيانات وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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وكانت مديرية التموين، قد شهدت عقد اجتماع بحضور العقيد أحمد وزيرى رئيس مباحث التموين، بمديري الإدارات الفرعية ورؤساء أقسام الرقابة التموينية بديوان عام المديرية، وتم التشديد على الرقابة والمتابعة الميدانية اليومية على جميع المنشآت التجارية والأسواق ومتابعة إعلان الأسعار، والعمل على توفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تموينية بدائرة المحافظ للتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

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