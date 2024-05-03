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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أندريه زكي : اليوم نتذكر تألم المسيح وعمله الخلاصي لأجلنا |صور

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة العظيمة، شعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة القس عزيز رزق، راعي الكنيسة، وحضور حماهيري كبير من شعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بالقاهرة الجديدة.

وخلال عظته قال الدكتور القس أندريه زكي: "اليوم في ذكرى الجمعة العظيمة، نتذكر تألم المسيح وعمله الخلاصي لأجلنا.

وأضاف "زكي": "ونحن اليوم، نؤمن بيقينية قيامته وانتصاره على الموت، وندرك أن لا سبيل لخلاصنا إلا بعمل المسيح وحده، صانع السلام الذي حمل خطية العالم وتألم وتجرد من القوة ليعطي حياة لمن يؤمنون به".

وفي نهاية عظته، عبر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بالقاهرة الجديدة، كما وجه الشكر لراعي الكنيسة القس عزيز.

القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية رئيس الطائفة الانجيلية بمصر الكنيسة صليب المسيح

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