سوسن بدر تعلق على تكريمها من مهرجان بردية لسينما الومضة

أعربت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها بتكريمها من مهرجان بردية لسينما الومضة، في دورته الأولى الذي أطلق عليه اسم المخرج الراحل عاطف الطيب.

وتحدثت سوسن بدر لقاء خاص لصدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي و قالت سعيدة بتكريمي من مهرجان بردية بسينما الومضة جمب كل الفنانين العظام ودا في حد ذاته تشريف ليا خصوصًا إنه بيحمل اسم المخرج الكبير عاطف الطيب.

وأضافت الفنانة سوسن بدر أنها دائماً سعيدة بلقب نفرتيتي مصر

يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر، مسسلسل قلع الحجر، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي لعام 2024، إذ ضم العمل عدد من الفنانين، من بينهم: محمد رياض، سميرة عبد العزيز، ندى ماهر، مدحت تيخا، رضوى إيهاب، مروة عبد المنعم، وغيرهم، والعمل من إخراج حسن صالح

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