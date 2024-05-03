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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في الأكل ثقافة.. تجارب أطعمة مختلفة بمعرض أبوظبي للكتاب

صدى البلد

تتمتع أبوظبي بمكانةٍ بارزة في عالم الثقافة والتراث، حيث تستضيف العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية التي تجمع بين الكتّاب والقرّاء، وفي إطار استضافة معرض أبوظبي للكتاب السنوي، والذى تحل مصر ضيف شرف له يتاح للزائرين فرصة استكشاف تجارب مأكولات مختلفة تعكس ثقافة المدينة وتنوعها الفريد..

 وبجانب المأكولات التقليدية، يوفر معرض أبوظبي للكتاب أيضًا فرصة للاكتشاف والتجربة لمختلف المأكولات العالمية.

 وتشارك مصر ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة هذا العام، ببرنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر.

وتأكيداً من مركز أبوظبي للغة العربية، على تعزيز التعاون الثقافي والفكري، إذ أن مصر تشكّل منارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.

 وتاتى شخصية نجيب محفوظ كشخصية محورية بالمعرض وسط اهتمام كبير من جميع المشاركين والزوار بمعرفة المزيد من التفاصيل عن حياة نجيب محفوظ وكتباته الثرية المتنوعة.

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