الخارجية الروسية : لن يتبقى شيء من قوات الناتو في أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة 3 مايو 2024 إنه لن يتبقى أي شيء من قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" النظامية في أوكرانيا إذا ظهرت هناك.

وجاء تصريح زاخاروفا، ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بأن إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا "سيكون تصعيدا خطيرا" ليس ضروريا، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وكتبت زاخاروفا عبر حسابها الرسمي بمنصة تيليجرام: "لقد نسيت أن أضيف: "لأنه لن يتبقى منهم شيء هناك، ولهذا لا يزال بإمكانك جمع الأوكرانيين معًا".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت ماريا زاخاروفا إن أي أعمال عدوانية ضد شبه جزيرة القرم محكوم عليها بالفشل وستتلقى ضربة انتقامية ساحقة.