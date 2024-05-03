الإسكان الاجتماعي : استثناء هذه الفئات من حظر التعامل على الوحدات المستلمة

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إن الصندوق حظر التعامل على الوحدة السكنية التي يمنحها للمواطن قبل مرور 7 سنوات من استلامها.

وأضافت “عبد الحميد” خلال مداخل هاتفية مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي طاهر حمدي "هناك فئة تستثنى من هذا الحظر وهم المواطنون الذين حصلوا على وحدات في سن 55 عاما وكان التمويل مقسم على 5 أعوام فقط فمن حقهم التعامل على الوحدة بعد خمس سنوات من استلامها.

الوحدات مدعومة

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الوحدات التي يسلمها الصندوق للمواطنين مدعومة من 40 الى 50% من قيمتها.

وقالت إنه تم الانتهاء من 660 ألف وحده سكنية وجار العمل فى 240 ألف وحدة وذلك منذ عام 2014.

وعن موعد طرح وحدات جديدة قالت مى عبد الحميد:" لن يتم الإعلان عن وحدات جديدة قبل نهاية العام الحالى".