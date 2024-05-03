18 ألف طن سلعا مدعومة.. التموين تضبط لصوص الدقيق والسكر بالجيزة

نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال حملاتها الرقابية الدورية بجميع المحافظات في ضبط نحو 18 ألف و800 طن دقيق مدعم و50 طن سكر تمويني في محافظة الجيزة.

50 طن سكر تمويني

واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها بالاسواق علي كافة الأنشطة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية .

شنت مديرية التموين بالجيزة حملات علي منافذ المحافظة بالاشتراك مع مديري الادارات الداخليه والخارجية .

تمكنت من ضبط 18 الف و800 طن دقيق تجميع لدي المخابز البلدية لبيعه في السوق السوداء لغرض غير المخصص لها، كما تم تحرير محاضر جنح مابين تصرف وتجميع بكمية قدرها 2736 أسطوانه منزلي زنة 12.5 كيلو جرام.

كما ⁠تم ضبط 415 بطاقة تموينية تجميع لدي مخابز بلدية وتم تحرير محاضر جنح ضد المخالفين، كما تم ضبط 50 طن سكر تمويني وتحرير محضر جنح تصرف في الكمية.