بدء عزاء والدة الفنانة ريم أحمد في مسجد الحامدية الشاذلية

بدأ عزاء فاتن الراعي، والدة الفنانة ريم أحمد، في مسجد الحامدية الشاذلية، منذ قليل، بحضور الأهل والأصدقاء.

وكانت الفنانة الشابة ريم أحمد، قد شيعت جثمان والدتها إلى مثواه الأخير، وتم دفنها بمقابر المجاورين على طريق صلاح سالم، وكان معها زوجها الفنان طه خليفة، والمخرجة منال الصيفي، والفنانة الشابة منة بدر تيسير، الذين حرصوا على التواجد في المقابر بجانب ريم أحمد ومواساتها في هذا الموقف الصعب.

وحضر العزاء كل من، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أيمن عزب نقيب المهن التمثيلية وغيرهم كثير من نجوم الفن.

وكانت ريم أحمد، أعلنت وفاة والدتها، من خلال صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله- تعالى- أمي، السيدة الفاضلة فاتن الراعي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة.. ولا نراكم في مكروه".

‎ونعى الفنان الكبير محمد صبحي، والدة الفنانة ريم أحمد، التي شاركته- وهي طفلة- بطولة مسلسله "يوميات ونيس" في دور "هدى".

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