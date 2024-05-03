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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائبة «حماة الوطن»: عيد العمال سيظل شاهدًا على إنجازات سواعد مصر

نيفين حمدي
نيفين حمدي

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، عمال وعاملات شعب مصر، بمناسبة عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام ، قائلة: "دوركم وطني ومهم في دفع مسيرة البناء والتنمية والنهوض بالوطن لمستقبل أفضل".

وثمنت النائبة نيفين حمدي، في بيان لها، اليوم، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاحتفاء بعيد العمال كل عام، وذلك تقديرا لجهودهم على مر التاريخ، وما يقدمونه من إسهام في شتى ميادين الإنتاج، لا سيما في المشروعات القومية الكبرى التي تغطي كل محافظات الجمهورية على مدار السنوات العشر الماضية.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أهمية القرارات والتوجيهات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم للحكومة، بشان العامل المصري، والتي تضمنت سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن؛ تمهيدا لإصداره، وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ  600  جنيه إلى مبلغ 1500 جنيه كحد أدنى للعامل، واستمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.

وأوضحت أن التوجيهات شملت أيضا زيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصاديا، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهن، وأيضا تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل؛ لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.

وأكدت أن تلك القرارات نابعة من قلب الرئيس السيسي، وفي  إطار تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، فضلا عن وضع حقوقهم على قائمة اهتمامات الدولة، وفي مقدمتها السيدات العاملات والعامل المصري.

ونوهت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، بأن عيد العمال سيظل شاهدًا على الإنجازات العظيمة التي قدمها العمال على مدار عقود، حيث يمثل العامل المصري قاعدة ‏الانطلاق نحو تغيير الواقع، وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعا.

وأضافت أن عمال مصر العظماء، جزء أصيل وأساس تنمية الدولة المصرية، وصولا للجمهورية الجديدة، ووضعها على خريطة الدول المتقدمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتمت النائبة نيفين حمدي، بيانها، بتوجيه الشكر والتقدير للقيادة السياسية الرشيدة، على وقوفها إلى جانب العمال ودعمهم.

كما وجهت تحية إعزاز وتقدير لكل عمال وعاملات مصر على ما يبذلونه من جهد وعمل؛ لبناء مستقبل أفضل لوطننا الغالي، وتقدمه نحو النمو والازدهار .

الدكتورة نيفين حمدي مجلس النواب حماه الوطن عيد العمال

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