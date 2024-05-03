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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| «سيدات الأهلي» يتأهل للنهائي

صدى البلد

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى نهائي البطولة الإفريقية للأندية، التي تقام في ضيافة النادي، وذلك بعد الفوز على ‏فريق الأنابيب الكيني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما في الدور نصف النهائي‎.‎

‏‎وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت المباراة ندية كبيرة من الجانبين، وتفوق الفريق ‏بفضل الإعداد الجيد والإرسالات الساحقة ليتأهل إلى نهائي البطولة الإفريقية‎.‎

‏‎فاز «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-15، وتفوق الفريق الكيني في الشوط الثاني بنتيجة 25-19، ونجح الفريق ‏في التقدم مرة أخرى بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-18، ثم حسم الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-13‏‎.‎

ومن المقرر أن يواجه «سيدات طائرة الأهلي» نظيره الزمالك في نهائي البطولة مساء غد على صالة الأمير عبد الله الفيصل.‏

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