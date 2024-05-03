بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| «سيدات الأهلي» يتأهل للنهائي

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى نهائي البطولة الإفريقية للأندية، التي تقام في ضيافة النادي، وذلك بعد الفوز على فريق الأنابيب الكيني بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما في الدور نصف النهائي.
وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت المباراة ندية كبيرة من الجانبين، وتفوق الفريق بفضل الإعداد الجيد والإرسالات الساحقة ليتأهل إلى نهائي البطولة الإفريقية.
فاز «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-15، وتفوق الفريق الكيني في الشوط الثاني بنتيجة 25-19، ونجح الفريق في التقدم مرة أخرى بعد الفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-18، ثم حسم الفريق المباراة بعد الفوز في الشوط الرابع بنتيجة 25-13.
ومن المقرر أن يواجه «سيدات طائرة الأهلي» نظيره الزمالك في نهائي البطولة مساء غد على صالة الأمير عبد الله الفيصل.