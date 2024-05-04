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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق خيري: كأس مصر هديتنا إلى جماهير الأهلي

صدى البلد

عبر طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات النادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج ‏في ختام منافسات البطولة.‏

وأوضح أن المباراة جاءت صعبة في ظل الغيابات المؤثرة التي عانى منها الفريق، وأن اللاعبات قدمن مردودًا مميزًا للغاية، ونجحن ‏في القتال حتى آخر ثانية من الوقت الأصلي، وصولًا إلى الوقت الإضافي وحسم اللقب عن جدارة واستحقاق.‏

وأشار خيري إلى أن اللقب هدية لجماهير الأهلي التي ساندت الفريق ومنحته دوافع كبيرة للفوز والتواجد على منصة التتويج ‏بالبطولة.‏

ووجه المدير الفني الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على توفير كافة ما يلزم للفريق خلال الموسم ‏الجاري، لافتا إلى أن اللقب يمنح دافعًا كبيرًا للفوز ببطولة دوري السوبر للمحترفات في الفترة القادمة.‏


 

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