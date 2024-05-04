هذى مصر.. معرض عقارى كبيرينطلق بالسعودية 16 مايو

تنطلق فعاليات المعرض العقارى هذى مصر فى نسخته الخامسة والعشرون والمقرر إقامته فى الرياض بالمملكة العربية السعودية فى الفتره من ١٦ إلى١٩ مايو الجارى بمشاركة RNA للتطوير العقاري.



وأوضح الدكتور على عبدالعاطى رئيس مجلس الإدارة أنه إيمانا من بالدور الفعال للمعارض العقارية فى تسويق المشروعات سواء سكنية أو تجارية أو إدارية اوطبية وبإعتبارها حلقة الوصل بين المطور والعملاء ووسيلة مباشرة للبيع عن طريق عرض مجموعة متنوعة من المشروعات تحت سقف واحد لذا قررت RNA المشاركة فى معرض هذى مصر الذى يعتبر من أكبر المعارض العقارية ليس فى مصر فحسب بل على المستوى الدولى.



ومن المقرر ان تكون المشاركة بمشروعين “ اليفادو” بالعاصمة الإدارية الجديدة بالداون تاون وهو مشروع تجاري إداري طبي أمام مسجد مصر وبالقرب من محطة المونوريل مباشرة و الذي تصل نسبة الإنشاءات فيه ٥٠%، و تم بيع مراحله الثلاثة و جاري تسويق وبيع المرحلة الرابعة والأخيرة، ومشروع ترايتون في منطقة الأعمال المركزية CBD بالقرب من البرج الايقوني وهو مشروع إداري تجاري طبى.



وأضاف ان المشاركة فى العديد من المعارض الدولية منها الإمارات و السعودية خطوة هامة للتصدير العقارى و يذكر ان أخر معرض كان في فبراير ٢٠٢٤ معرض هذي مصر بدبي في دورته الرابعة والعشرين، لافتا إلى أنه سيتم طرح عروض وخصومات حصرية لأول مرة بالمعرض