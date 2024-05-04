عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنشاء أول حضانة صديقة للبيئة بقرية أغورمي بسيوة

صدى البلد

صرحت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه لأول مرة تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهاز المركزي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بإنشاء أول حضانة صديقة للبيئة على مستوى مصر والوطن العربي باستخدام النظام الإنشائي الصديق للبيئة، وذلك في  قرية أغورمي بسيوة.
 
وأكدت القباج أن ذلك يأتي في إطار اعتماد الوزارة لاستراتيجيات بناء صديقة للبيئة وحرصا على مواكبة الاتجاه العالمي بتبني الأنظمة الصديقة للبيئة في مختلف المجالات كجزء من الخطة العالمية لمحاربة التغيرات المناخية الشديدة الخطورة، حيث تسعى الوزارة إلى الترشيد في استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة، ودعم المشاريع صديقة البيئة.
 
الجدير بالذكر أن النظام الإنشائي الصديق للبيئة يتميز بكونه بديل عن الخرسانة المسلحة وقائم على استخدام مادتين طبيعيتين الخشبة التربة الطبيعية المعالجة المثبتة، حيث يتم استبدال الهيكل الخرساني للمبنى بهيكل خشبي وتم استخدام خشب الجزورينا وهو من أكثر الأشجار انتشارا بمصر لقدرته على تحمل المناخ الجاف والحار ، فضلا عن إمكانية ريه بمياه الصرف الصحى المعالجة جزئيا، فهو اختيار مثالي للإنشاء منخفض التكلفة، ويتم تشكيل وصب حوائط المبنى باستخدام التربة الطبيعية، وذلك بديلا عن حوائط الطوب بأنواعه، وبعد ذلك يتم عمل طبقات البياض الداخلى والخارجي بخلطة مكونة من التربة الطبيعية المعالجة، وذلك بديلا عن البياض الأسمنتي العادي. 
 
ويعد المبنى كاملا صديقا للبيئة، حيث يستخدم المواد الطبيعية فى الإنشاء ولا يسبب أي انبعاث لثانى أوكسيد الكربون، فيوفر جوا صحيا داخل المبنى والمبنى يعد موفرا للطاقة، حيث إن مدة التنفيذ المطلوبة أقل بكثير من المطلوبة لإنشاء مبنى مماثل من الخرسانة نصف  الوقت تقريبًا، كما أنه يتميز  بنظام إنشائي بسيط لا يتطلب معدات ثقيلة ومكلفة ويمكن تدريب العمالة العادية وأهالى القرى،  فهو  يساعد على إيجاد فرص عمل، حيث إجمالي تكلفة إنشاء مبنى أقل من تكلفة إنشاء نفس المبنى باستخدام نظام الخرسانة المسلحة.

IMG-20240504-WA0023
IMG-20240504-WA0023
IMG-20240504-WA0022
IMG-20240504-WA0022
IMG-20240504-WA0021
IMG-20240504-WA0021
IMG-20240504-WA0020
IMG-20240504-WA0020
IMG-20240504-WA0019
IMG-20240504-WA0019
IMG-20240504-WA0018
IMG-20240504-WA0018
IMG-20240504-WA0017
IMG-20240504-WA0017
IMG-20240504-WA0016
IMG-20240504-WA0016

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ لـ عبدلله السعيد.. ماذا حدث؟

جمع متعلقاته من النادي الأهلي .. قرار مفاجئ يغضب أفشة

السعودية.. وفاة الأمير ‎بدر بن عبدالمحسن

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات بتراجع كبير وعيار 21 مفاجأة

9 أيام إجازة بأمر الحكومة|مفاجأة بشأن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024

أزمة إيقاف تونس.. هل يتم إلغاء مباراة الأهلى والترجى في نهائي الأبطال؟

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

كلمات كولر والراتب السنوي.. حتحوت يكشف سبب غضب الشناوي داخل الأهلي

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجنوب سيناء

العلاقة بين فيروس c وسرطان الكبد.. عوض تاج الدين يوضحها

المحكمة العليا: استقطاع نسبة من الخدمة المقررة للعاملين في المنشآت السياحية يخالف الدستور

مدبولي يتفقد مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ووحدة الطوارئ

المحكمة العليا: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سبرنج رولز بالجبن بمذاق لذيذ

فيديو لقط يطير في الهواء بحركة مفاجأة بسبب شعورة بالخوف.. ما القصة؟

توقيت جرينتش.. كيف جاءت فكرة إنشائه؟

غنت خليجي.. 20 صورة من حفل آمال ماهر في جدة

فيديو

ناقد فني: توقيت طرح فيلم السرب مع أعياد المسيحيين مثالي

عيونه دار.. آيتن عامر مفاجأة حفل تامر حسني بالعين السخنة

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

شعرها وقع ووزنها زاد .. أزمة مروة عبدالمنعم النفسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ