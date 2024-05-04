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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الوطنية للإعلام» تنعى أحمد أبو السعود: صاحب دور مهم خلال حرب أكتوبر

الإعلامي أحمد أبو
الإعلامي أحمد أبو السعود

نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، ببالغ الحزن، الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق، ومسئول الإعلام العسكري في الإذاعة المصرية خلال حرب أكتوبر، الذي رحل عن عالمنا، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء للعمل الإعلامي، وصاحب البصمات الواضحة بالإذاعة المصرية، وأحد رواد الإعلام المصري الذين قدموا إعلاما مهنيا متميزا.

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام، في بيان لها، إن الراحل صاحب دور إعلامي وطني خلال حرب أكتوبر المجيدة.

وتقدمت الهيئة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامي الراحل، ولأسرة الإعلام، داعين الله- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

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