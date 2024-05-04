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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جمعية جراحة العظام السورية تشيد بالجهود العلمية لأساتذة جامعة الأزهر

أطباء جراحة العظام
أطباء جراحة العظام

أشادت جمعية العظام السورية بالجهود العلمية لأساتذة جراحة العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر المشاركين في فعاليات مؤتمرها الذي عقد في جامعة دمشق بالجمهورية العربية السورية؛ حيث شارك الدكتور ياسر البطراوي، أستاذ جراحة العظام بكلية طب البنات بالقاهرة، والدكتور ابراهيم أبو عميرة رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب بنين بأسيوط، في فعاليات المؤتمر الدولي لجمعية جراحة العظام السورية الذي تنظمه جامعة دمشق على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أساتذة جراحات العظام من مختلف دول العالم.

وقامت أمانة المؤتمر بتقديم الشكر والتقدير لجامعة الأزهر؛ لجهودها المخلصة وعطاء أبنائها الدائم والمستمر في جميع المجالات العلمية، ولا سيما مجال جراحة العظام، مشيدين بجهود الدكتور ياسر البطراوي العلمية؛ حيث كان أول من أدخل طريقة بونزيتي في سوريا عام 2008م، كما أشادت الرابطة السورية لجراحة العظام بورشة العمل التي قام عليها الدكتور ياسر؛ حيث كانت الأفضل على مدار أيام المؤتمر من الناحيتين: العلمية، والعملية.

وثمنت جمعية العظام السورية الجهود العلمية الكبيرة التي يقوم عليها الدكتور إبراهيم أبو عميرة، رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب بنين أسيوط، وتعاونه الدائم والمستمر في سبيل النهوض والارتقاء بالبحث العلمي.

جمعية العظام السورية جراحه العظام الطب جامعة دمشق

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