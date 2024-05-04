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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يزور مطرانيتى ديروط والقوصية للأقباط الارثوذكس للتهنئة بعيد القيامة ..صور

محافظ أسيوط يهنئ
محافظ أسيوط يهنئ قيادات الكنائس بعيد القيامة المجيد

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم السبت ،مطرانيتى ديروط والقوصية للاقباط الارثوذكس لتقديم التهنئة لنيافة الانبا برسوم مطران إيبارشية ديروط وصنبو وتوابعها ولنيافة الانبا توماس مطران ايبارشية القوصية وشعب الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

 رافق المحافظ خلال الزيارة النائبة هند جوزيف والنائب مصطفى كحيلى والنائب حمادة زين قرشى أعضاء مجلس الشيوخ والنائب ابراهيم نظير والنائبة نجلاء العسيلى والنائب حمادة زهير فولى أعضاء مجلس النواب ومن أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة ، محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية والمهندسة ايمان على محمود مدير عام الادارة العام للتخطيط العمرانى بالمحافظة وفضيلة الدكتور الشيخ محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف وفضيلة الشيخ ناصر محمد مدير المتابعة بمديرية الاوقاف وأحمد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد ابراهيم دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم وعلى سيد وكيل وزارة العمل والمهندس محمود صبحى وكيل وزارة الزراعة و ومجدى ميلاد عزيز مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب مجلسى النواب والشيوخ ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة .


وبدأ محافظ أسيوط جولته بتقديم التهنئة للأقباط في مقر مطرانية الأقباط الارثوذوكس بمدينة ديروط وقدم التهاني لنيافة الأنبا برسوم مطران ايبارشية ديروط ولجميع كهنة وآباء المطرانية ثم زار مطرانية ماريوحنا المعمدان بمدينة القوصية للأقباط الارثوذكس وقدم التهنئة إلى نيافة الأنبا توماس مطران ايبارشية القوصية ولقيادات وشعب المطرانية بمناسبة عيد القيامة المجيد وسط مشاركة من شباب وفتيات مديرية الشباب والرياضة وشباب الكنيسة الذين استقبلوا المحافظ ومرافقوه بالورود .
وقال محافظ أسيوط ، أن مصر تشهد أزهى فترات تاريخها فى البناء والتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة التى ارسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،مشيداً بحجم الانجازات التى تم ويجرى تنفيذها على أرض المحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى غيرت وجه الريف المصرى في القرى والنجوع إلى الأفضل ، لافتًا إلى أن تكاتف الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني يدل على قوة وتحدي هذا الشعب العظيم تحت قيادة سياسية واعية.
 

فيما عبر الأنبا برسوم ،والانبا توماس ،عن سعادتهما لحرص المحافظ على الحضور لتقديم التهنئة لشعب الكنيسة ورغبته في مشاركتهما الفرحة والتهنئة بالعيد والتي تعكس بدورها عمق المحبة والود والأخوة وحرصه الشديد على التواجد معهم في مثل هذه المناسبات العزيزة على قلوب كل المصريين.
كان محافظ أسيوط قد بدأ اليوم السبت زياراته للكنائس والأديرة والايبارشيات للتهنئة بعيد القيامة المجيد ،كما بعث ببرقات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية و الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد ، متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

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