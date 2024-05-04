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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 8.9 تريليون جنيه سيولة محلية في البنوك بنهاية 2023

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفع إجمالي السيولة المحلية للبنوك بنهاية العام الماضي إلي 8.9 تريليون جنيه مقابل 8.7 تريليون جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة بنحو 8.7 تريليون جنيه في أكتوبر السابق .

وحسبما كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغ إجمالي المعروض النقدي نحو 2.37 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 2.33 تريليون جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة بـ 2.27 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام.

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وصل إجمالي النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 1.1 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 1.063 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 1.04 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي.

وصل حجم الودائع بالعملة المحلية نحو 1.301 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 1.3 تريليون جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة بـ 1.23 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس السنة.

وسجل جملة أشباه النقود لنحو 6.61 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 6.45 تريليون جنيه في نوفمبر من نفس العام ومقارنة بنحو 6.41 تريليون جنيه في أكتوبر السابق.

وبلغ إجمالي الودائع غير الجارية بالعملة المحلية نحو 4.95 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 4.9 تريليون جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة بـ 4.85 تريليونأ جنيه في أكتوبر 2023.

وصل إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية نحو 379.16 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 387.401 مليار جنيه في نوفمبر 2023 ومقارنة بـ 412.415 مليار جنيه في نوفمبر من نفس العام.

وبلغ إجمالي الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية نحو 1.2 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 1.16 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 1.152 تريليون جنيه في أكتوبر 2023.

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