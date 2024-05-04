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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الجوية الروسية تدمر قاعدتين للمسلحين في سوريا

جامعة فيرجينيا مقاتلات
جامعة فيرجينيا مقاتلات روسية

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يوري بوبوف، أن القوات الجوية الروسية، دمرت قاعدتين للمسلحين في سوريا.

قال بوبوف، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "دمرت القوات الجوية الروسية قاعدتين للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف، وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف بوبوف أنه في منطقة التنف تم تسجيل 9 خروقات يوميا من قبل طائرتين من طراز "إف 15" وزوج من مقاتلات تايفون، وزوج من الطائرات الهجومية من طراز "إيه 10 ثاندربولت" وطائرة استطلاع ومراقبة إلكترونية من طراز "إم سي 12 دبليو".

وكانت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، قد أكدت أمس الجمعة، "تعرض ثلاثة مواقع للقوات الرديفة للجيش لهجوم متزامن في منطقة رسم الكوم بريف منطقة السخنة شمال مدينة تدمر، من قبل مسلحي تنظيم داعش ".

وأضافت المصادر "أن المهاجمين استغلوا سوء الأحوال الجوية في تلك المنطقة، وشنوا هجومهم على المواقع العسكرية وقتلوا جميع العناصر الموجودة في تلك النقاط التي تعمل على حماية الطريق وتأمين المنطقة من هجوم مسلحي تنظيم داعش الذين ينتشرون في بعض مناطق البادية".

وسقط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين والعسكرين خلال العام الحالي في هجمات جرت في منطقة البادية السورية بعد تحول المنطقة إلى بؤرة صراع نظراً لوجود العديد من مصادر الطاقة مثل النفط والغاز والفوسفات.

رئيس المركز الروسي للمصالحة القوات الجوية الروسية سوريا

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