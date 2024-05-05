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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عيد ميلاد أديل .. تعرف على أسرار نجوميتها

اديل
اديل

يصادف اليوم عيد ميلاد المطربة أديل التي تمتلك جماهيرية كبيرة في العالم وصاحبة أكبر مبيعات موسيقية في العالم.

أديل ليست على وفاق مع والدها الذي ترك والدتها وهي تبلغ من العمر عامين، وصرحت من قبل أنها ال تشعر تجاه بأية مشاعر.

في عام 2015 أقلعت اديل عن التدخين الذي كاد أن يودي بحياتها وينهي مسيرتها الفنية مبكرا بعد خضوعها لعملية جراحية في الحلق.

في 2011 تسبب طليق النجمة العالمية أديل رجل األعمال سيمون كونكي، في خسارتها مليون جنيه استرليني بسبب عملية بيع لمنزل ملكيته
مشتركة بينهما وذلك لتسوية األمالك بينهما ضمن إجراءات قضية الطالق.

كانت أديل قامت بشراء المنزل الذي يقع في مدينة ساكسيس في عام 2017 ودفعت حينها 4 ماليين جنيه استرليني ويعود تاريخ
بنائه إلى القرن الـ18.
 

اديل

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