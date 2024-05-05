أبو العينين وحسام موافي| فيديو الحقيقة الكاملة.. علاقة محبة وامتنان وتقدير.. وكيل النواب يسهب في مدح طبيب "جبر الخواطر".. والعالم يرد الحسنى بالحسنى

كشف الإعلاميان أحمد موسى وتامر أمين، عن التفاصيل الحقيقية لصورة الأستاذ الدكتور حسام موافي، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والكواليس الكاملة التي أفصحت عن القصة الكاملة من خلال فيديو احتفال الدكتور حسام موافي بعقد قران نجلته.

ودعا الإعلامي تامر أمين المشاهدين للإطلاع على الفيديو الكامل والإطار الذي اقتطعت منه الصورة، ومت ثم التروي وتغليب المنطق والحقيقة قبل الحكم أو نشر ما هو غير حقيقي.

خجل وحياء ورد الإحسان بالإحسان

وقال تامر أمين مقدم برنامج آخر النهار، على قناة النهار إن الفيديو يكشف عن خطبة أسهب فيها النائب محمد أبو العينين في مدح وتقدير وتكريم الدكتور حسام موافي باعتباره قيمة كبيرة نفخر بها جميعًا، وأنه استطاع أن يمزج العلم بالدين في صورة جميلة.

وأضاف تامر أمين أن الدكتور حسام موافي شعر بالخجل والحياء من الإطناب والإسهاب في مديحه، بدليل أنه في إحدى اللقطات قبل رأسه، وهي شيمة من شيم العلماء الكبار، أن يرد الإحسان بالإحسان.

الصورة الحقيقية.. تكريم وتقدير وامتنان

وقال تامر أمين إنه وفقًا لتقديره، بعد تحليله للفيديو وجد أن الدكتور حسام موافي لم يجد أثناء جلوس النائب محمد أبو العينين إلا يديه الأقرب إليه لكي يعبر له عن امتنانه ويشكره على ما قاله في حقه من مديح.

وقال تامر أمين إن الصورة الحقيقية بين الثنائي تكشف عن تقدير وتكريم وامتنان كل منهما للآخر وليس فيها أي امتهان، وإنما رد الحسنى بالحسنى والاحترام بالاحترام والتقدير بالتقدير.

أبو العينين وموافي.. علاقة مودة ومحبة واحترام

وفي نفس السياق كشف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي بقناة صدى البلد الحقيقة الغائبة في صورة النائب أبو العينين والدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة.

وتحدث أحمد موسى عن علاقة المودة والمحبة التي تجمع أبو العينين وحسام موافي، موضحًا أن الدكتور حسام موافي طبيب له مكانة علمية مرموقة وهو عالم جليل ويتابعه الملايين من كل الدول، وهو ما أكد عليه أبو العينين في كلماته عن قيمة وقامة الدكتور حسام موافي.

أبو العينين داعم للعلم والعلماء

واستنكر أحمد موسى أفعال من يجتزؤن مقاطع من الفيديو من أجل إيذاء الآخرين أو النيل منهم، وأن من أراد الحقيقة فليشاهدها كاملة، مضيفًا: "النائب محمد أبو العينين كان شاهدا على عقد القران ابنة الدكتور موافي، ولكن هناك أناس رخيصة تصطاد في الماء العكر".

وتابع موسى أن أن النائب محمد أبو العينين داعما كبيرا للعلم والطلاب من خلال تخصيص منح دراسية بأرقام فلكية للطلاب، ودائما ما يسعى للوصول إلى النابغين من أجل تشجيعهم على طلب العلم.

حسام موافي معلم أجيال

وقال إن الدكتور حسام موافي معلم أجيال داخل مصر وخارجها وهو معلم الأجيال وتتلمذ على يده آلاف الطلاب.

وأكد أحمد موسى، أن هناك عمليات استهداف تتم من بعض أناس رخيصة تسعى لتدليس الحقيقة، لابد من معرفة الحقيقة وعدم السير وراء الشائعات.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى فيديو من كلمة النائب محمد أبو العينين أثناء حفل زفاف ابنة الدكتور حسام موافي، والذي أشاد فيها بخلق ومكانة وتاريخ وقيمة الدكتور موافي.

وكان النائب محمد أبو العينين تحدث عن الدكتور حسام موافي في احتفال عقد قران نجلته قائلًا: قال فيها: "النهاردة يوم مبارك والعروسين منورين، ووشوشهم واضحة جدا فيها البشرى، هما دول الطليعة الجديدة، اللي هيتمتعوا بالثورة اللي حصلت في مصر وبكل الأعمال العظيمة اللي تفضل بيها السيد الرئيس واللي تفضل بيها كل الأيادي البيضاء اللي اشتغلت في مصر سواء القوات المسلحة أو الشرطة أو القضاء كانت ملحمة"، وتابع: "مبروك للعروسين وتحية للعروسين عشان ربنا يوفق وألف مبروك لأهالي العرسان والدكتور موافي الأخ والصديق العزيز اللي كلنا بنفتخر بيه.. مفخرة لمصر، هذا الرجل اللي بيتفرج عليه ملايين وأنا في حلقة حلقة بيقدمها في التلفزيون بلاقي الجماعة في السعودية والخليج والعراق والأردن بيقولوا لي إن الراجل ده راجل علامة ولازم يكون له وضع تاني ونستفيد منه وعاوزين نروح له.. أنا بحييك يا دكتور على البصمة العلمية اللي قدمتها للأمة الإسلامية والعربية، ده الجديد نربط العلم بالدين وقدم الدين في صورة نفهمها".