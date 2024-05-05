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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

حضر  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مساء أمس قداس عيد القيامة المجيد الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر  الكاتدرائية المرقسية بالعباسية،  بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمحافظين والشخصيات العامة والسياسية والإعلاميين و مختلف طوائف الشعب المصري .

وحرص اللواء هشام آمنة على تقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، داعياً الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على قداسته وعلي جميع أقباط مصر بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار ومزيد من التقدم والرقي والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، داعياً المولي عز وجل إن يمتع قداسة البابا تواضروس الثاني بموفور الصحة والعافية.

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التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس القيامة المجيد

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