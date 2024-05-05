حزب المؤتمر يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: نقدر جهودكم في ترسيخ قيم التسامح

تقدم الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربًا عن أمله في أن تكون تلك المناسبات داعمة للروابط الوطنية التي تجمع الشعب المصري.

وأضاف مرشد "، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشعب المصري بنسيجيه مجتمع على حب الوطن والعمل على رفعته ودوام أمنه واستقراره معربا عن تقديره الكبير لجهود البابا تواضروس في ترسيخ قيم التسامح والمحبة بين جموع المصريين".

وأكد مرشد على ترابط النسيج الوطني بين المصريين داعياً الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على قداسته وعلي جميع أقباط مصر بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار ومزيد من التقدم والرقي والازدهار.