أسعار العملات العربية في مصر اليوم.. تفاصيل

يرصد "صدى البلد" أسعار العملات العربية في البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي خلال اليوم الأحد 5 مايو 2024، وفقا لآخر تحديثات.

أسعار العملات العربية في البنوك اليوم الأحد

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الأحد في البنك الأهلي كالآتي:

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقابل الجنيه ليسجل 154.96 جنيه للشراء و 155.99 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي

وصل سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه في تعاملات اليوم في البنك الأهلي لنحو 12.76 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم في البنك الأهلي نحو 13.05جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

سجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه في تعاملات اليوم في بنك الأهلي نحو 12.15جنيه للشراء و13.16 جنيه للبيع .

جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي:

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية 155.59 جنيه للشراء و 155.99 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.76 جنيه للشراء و12.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 13.05جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع .

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.18 جنيه للشراء و13.18 جنيه للبيع.

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم بالبنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم بالبنك المركزي إلى نحو 155.41جنيه للشراء و 156.13جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 12.76 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 13.03 جنيه للشراء و 13.07 جنيه للبيع بزيادة 6 قروش.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي نحو 13.12 جنيه للشراء و 13.17جنيه للبيع .

العملات العربية الأعلى عالميا

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي الأعلى عربيا ، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.