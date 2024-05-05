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هدايا شم النسيم.. إجازة وتخفيضات من الحكومة للمواطنين

مذيع صدى البلد طارق
مذيع صدى البلد طارق موسى

قدم مذيع موقع “صدى البلد”، طارق موسى، تغطية خاصة، حول هدايا الحكومة للمواطنين في شم النسيم. 

يحتفل المواطنون بعيد شم النسيم غداً الاثنين ٦ مايو ٢٠٢٤، وهو الاحتفال الذي يقرب 4700 سنة، حيث كانوا يحتفلون به المصريون القدماء.  

وأعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن اليوم الأحد، الموافق 5 مايو 2024،و غداً الإثنين، الموافق 6 مايو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم. 

 ويأتي ذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 1354 ، ورقم 1355 لسنة 2024.

إجازة رسمية “صدى البلد القطاع الخاص هدايا الحكومة تغطية خاصة طارق موسى شم النسيم

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