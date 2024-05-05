جمال شعبان: الحزن والفرح الشديد يسببان توقف القلب| فيديو

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من تناول الملح في العموم، سواء في الأسماك المملحة أو الفسيخ أو غيرهم.

وأشار جمال شعبان، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، إلى أن هناك الكثير من الحالات في سن العشرينات يصابون بأزمات قلبية؛ بسبب حالات الحزن الشديد أو حالات الفرح الشديد.

وأوضح جمال شعبان، أن القلب يتأثر بالانفعالات الحادة، وهو مليء بالخلايا العصبية.

وعلق "شعبان" على حالة الطفلة التي تعرضت لأزمة قلبية بسبب لعبة بالملاهي؛ بأن الخوف يسبب فرط إفراز هرمون الأدرنالين، والذي يسبب مضاعفات شديدة على الشريان التاجي للقلب.