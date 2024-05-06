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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعداداً لبطولة العالم المقبلة بمقدونيا

المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن استضافة المدينة الشبابية ببورسعيد لمعسكر منتخب مصر للشابات لكرة اليد مواليد ٢٠٠٤، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة العالم في نسختها الـ٢٤ والتى تستضيفها مقدونيا  خلال الفترة من ١٩ إلى ٣٠ يونيو  من العام الجاري.

 ويتواجد منتخبنا المصري للشابات مواليد ٢٠٠٤ بالمجموعة الثانية والتى تضم منتخبات "سويسرا، تونس، تشيلى".

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، على أهمية تطوير المدن الشبابية والرياضية وفق أعلي المعايير، مما يجعلها قادرة على استضافة معسكرات المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية، مضيفاً أن هناك تنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والإتحاد المصري لكرة اليد واللجنة الأولمبية المصرية لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لمنتخب مصر الشابات لكرة اليد لضمان تحقيق أفضل النتائج في بطولة العالم القادمة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن ثقته في قدرة المنتخب على تحقيق نتائج إيجابية في بطولة العالم، مؤكدًا على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح المعسكر.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وزير الشباب بطولة العالم وزارة الشباب والرياضة

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