خبير تحكيمي: حزين على مستوى محمود البنا

أكد توفيق السيد الخبير التحكيمي، أن محمود البنا حكم مباراة الزمالك وسموحة، كان من أفضل حكام الموسم الماضي ولكنه هذا الموسم مختلف.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مباراة الزمالك والبنك الأهلي، كان البنا حكمًا للڤار وبالتالي لم يكن صحيح أن يتم إسناد مباراة لنفس الفريق في المباراة التالية، وأرى مع بيريرا اختراعات غريبة، بالرغم من وجود حكام أكفاء ولكنها قد تكون فلسفة أن يدير حكم واحد مباراتين في 3 أيام"

وأضاف: "حزين على محمود البنا بسبب المستوى الذي يظهر به هذا الموسم، وحتى في مباراة اليوم كان مشدود وفي حالة ضغط بسبب إدارة مباراتين للزمالك في 3 أيام وهذا غير مقبول".

وقال: "حسام حسن مهاجم سموحة شبيها بلعبة البنك الأهلي أمام الزمالك بين عبدالغني وسامسون واحتسابها للفارس الأبيض، وهو نفس القرار وبالتالي هو نفس المعيار، وكان يجب احتساب لعبة حسام حسن، ركلة جزاء".

واستطرد: "الانذار الأول الذي تلقاه حسام حسن مهاجم سموحة غير صحيح، والانذار الثاني بعد عدم احتساب ركلة جزاء، كان يجب إلغاء الإنذار خاصةً أنه رأي أن اللعبة لا ترتقي إلى ركلة الجزاء، وكان لا بد لإلغاء الكارت".

واختتم: "قرار البنا والصباحي حكم الفيديو في إلغاء هدف الزمالك الأول كان صحيحًا والغاء الهدف الثاني أيضًا كان صحيحًا، وبتمنى أن يستعيد البنا مستواه سريعًا، والطاقم يسحق 7 من 10".