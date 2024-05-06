إنجاز جديد للصادرات الزراعية المصرية.. أبرز موضوعات مجلة malr

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد السابع عشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر مايو ٢٠٢٤، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان"، حيث سلط هذا العدد الضوء على احتفال المزارعي

حصاد محصول القمح وتوريده.

وسلط هذا العدد الضوء على متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف زراعة محصول الأرز في الموسم الجديد، فصلا عن متابعة منظومة انتاج الأسمدة، وتوفيرها للمزارعين وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم للمزارعين، كما ألقى الضوء أيضا عن اعلان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن انجاز جديد للصادرات الزراعية المصرية، وفتح المزيد من الأسواق أمام الحاصلات الزراعية المصرية.



ويقدم هذا العدد ملف شامل حول عيد حصاد القمح وموسم التوريد واحتفالات المزارعين به، فضلا عن النصائح الخاصة بعمليات الحصاد والتوريد والتخزين.

وحوار هذا العدد مع الدكتور علي حزين المشرف على الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي أكد خلاله ان الوزارة تستهدف تحويل القرى الفقيرة الى قرى منتجة في المناطق النائية والمحافظات الحدودية.

كما يلقى هذا العدد أيضا الضوء على جهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في التصدي لدودة الحشد وحماية مصر لثروتها النباتية.

كما نقدم أيضا الروشتة كاملة لمكافحة حشائش المحاصيل الصيفية، فضلا عن الاصناف المعتمدة لمحصول الأرز وخريطة زراعتها بالمحافظات المستهدفة.

لتحميل العدد والتصفح الإلكتروني:

https://drive.google.com/file/d/1XNXb7m1omBBlrHABxMzpe2HpKB38BGaG/view?usp=drivesdk