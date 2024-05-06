تقارير: وفد حماس في القاهرة غدا لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار

قالت قناة "الحدث" السعودية، مساء اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، أن وفد حركة حماس سيعود غدا إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن المكالمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهت واستغرقت نصف ساعة.

وسبق وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح قبيل هجوم على المدينة بجنوب غزة.

يأتي إعلان إسرائيل على الرغم من قول واشنطن مرارا وتكرارا إنها لا تؤيد اجتياح رفح دون خطة كاملة لمساعدة المدنيين الذين يحتمون هناك، وعلى الرغم من المحادثات الجارية مع حماس لوقف إطلاق النار.