أكبر أندية إفريقيا.. تصريحات نارية لنجم نهضة بركان قبل مواجهة الزمالك بالكونفدرالية

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، تصريحات ياسين لبحيري لاعب نهضة بركان عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال ياسين لبحيري لاعب نهضة بركان في تصريحات صحفية: “حظوظنا متساوية مع الزمالك.. ونواجه أحد أكبر الأندية في إفريقيا”.

علي الجانب الآخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة الإثنين، من التدريبات الجماعية؛ بعد خوض مباراة سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز 12 في الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءاتوتعادل فى 3 مباريات وخسر 5 مواجهات، بينما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 31 نقطة.