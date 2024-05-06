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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الجهاز الطبي في الأهلي يكشف تفاصيل إصابة السولية

صدى البلد

نشر أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق تصريحات أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بشأن حالة نجم الأهلي عمرو السولية عبر فيسبوك.

و كتب احمد حسن : أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي الأشعة التي أجراها عمرو السولية أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.

علي الجانب الآخر كانت قد كشفت تقارير صحفية اليوم عن صدمة داخل صفوف فريق الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ قدّم مسئولو نادي الصفاقسي شكوى ضد الترجي بسبب عدد اللاعبين الأجانب في المباراة الأخيرة بينهما في الدوري التونسي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وحسب إذاعة "ديوان إف إم" التونسية، قرر الصفاقسي تقديم شكوى رسمية ضد الترجي بسبب مخالفة اللوائح، حيث بدأ الترجي المباراة بتشكيل يضم 7 لاعبين تونسيين فقط، وهو أدنى حد مطلوب من اللاعبين المحليين، إلى جانب 4 لاعبين أجانب.

وأشارت الإذاعة إلى أن الصفاقسي استند في شكواه إلى أن المخالفة استمرت لمدة تقريبية منذ إجراء التبديل في الدقيقة 61 حتى نهاية اللقاء.

ومن المقرر أن يواجه الترجي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في 18 مايو على أرضه بتونس، فيما ستقام مباراة الإياب في القاهرة في 25 مايو.

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