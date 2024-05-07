أسامة كمال: قلبي بيتقطع كل يوم على أهل غزة.. فيديو

أكد الإعلامي أسامة كمال، أنه من المتوقع أن يحدث خلال الساعات المقبلة هو شئ في منتهى الخطورة وشئ مرعب ومذهل ويؤدي لفقدان الثقة التامة في المؤسسات الدولية.

وتابع الاعلامي اسامة كمال ، خلال برنامج " مساء دي ام سي " ، والمذاع على فضائية " دي ام سي "، أن اهل غزة يعيشون حياة غير كريمة وآدمية ، ومثلما قال المختصون أنه لأجل ان يحصل اهل غزة على حياتهم التي لم تكن جيدة قبل العدوان امر صعب .

وأوضح أسامة كمال، أن أمريكا في يدها حل الأمر والسيطرة على إسرائيل وسط أنباء الاستعداد لاجتياح رفح، موضحا أنه كان لابد من تأكيدات من قبل بايدن لنتنياهو بتوقف الترتيب لعمليات في رفح.