أنا بعشقه.. ياسمين عبد العزيز باكيه: مش بحب أحمد العوضي| شاهد

التنبؤات التي سبقت طلاقها

دخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، في نوبة بكاء اثناء حديثها عن انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، قائلة :" أنا لما حبيت أحمد اكتشفت اني مكنتش بحب قبل كده .

وقالت "ياسمين عبد العزيز" خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة " المذاع على فضائية "دي ام سي" :"أنا مش بحب أحمد العوضي أنا بعشقه وهو أول حب في حياتي" .

التنبؤات التي سبقت طلاقها

وعقبت ياسمين عبد العزيز على انفصالها عن أحمد العوضي والتنبؤات التي سبقت طلاقها، قائلة :"لا يعلم الغيب إلا الله واكيد قبل الطلاق بيكون فيه مشاكل وحد من الوسط الفني كان عارف".