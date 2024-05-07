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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تستقر بعدما سجل Dow Jones أعلى إغلاق له في شهر

صدى البلد

استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، وذلك بعدما سجل  Dow Jones أعلى إغلاق له في شهر خلال التعاملات، مدفوعًا بآمال خفض أسعار الفائدة.

وشهدت العقود الآجلة لمؤشر  Dow Jones تحركاً محدوداً بانخفاض نسبته 0.05%، كذلك العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة تراجع 0.08%، والعقود الآجلة لمؤشر Nasdaq بنسبة 0.1%.

وارتفعت الأسهم الأميركية، في مستهل تعاملات الأسبوع؛ مع تطلع وول ستريت للبناء على المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن أحيت بيانات الوظائف الجديدة الآمال في قيام الفدرالي بخفض أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر Dow Jones بأكثر من 170 نقطة ليسجل المكاسب اليومية الرابعة على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.46% عند مستوى 38852.27 نقطة.

كما ارتفع مؤشر Nasdaq بنحو 1.19% ليغلق عند مستوى 16349.25 نقطة. وكذلك ارتفع  مؤشر S&P 500 بنسبة 1.03% منهيا تعاملات جلسة مستهل الأسبوع عند مستوى 5,180.74 نقطة.

 

وفي آخر جلسات الأسبوع الماضي، قفزت الأسهم الأميركية، بشكل حاد. وربح مؤشر Dow Jones الصناعي أكثر من 450 نقطة، مرتفعاً بنحو 1.2%، عند مستوى 38675 نقطة، كما ارتفع مؤشر S&P500 بنحو 1.3% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 5127 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر Nasdaq بنحو 2%، مُنهياً تعاملات الأسبوع عندي مستوى 16156 نقطة.

أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف أقل من المتوقع في أبريل، بينما ارتفع معدل البطالة، مما يعكس اتجاه نمو قوي للوظائف كان قد أبقى الفدرالي الأميركي حذراً بينما يبحث عن إشارات بشأن متى يمكنه البدء في خفض أسعار الفائدة. 

كما أسهمت التقارير الفصلية القوية من مكونات مؤشر Dow Jones الرئيسية في ارتفاع .

وفي حين أن ذروة موسم أرباح الربع الأول قد مرت، إلا أن المستثمرين ما زالوا يراقبون الشركات الرئيسية المقرر أن تعلن تقاريرها هذا الأسبوع، بما في ذلك Disney الثلاثاء، وUber يوم الأربعاء

Disney الوظائف الجديدة لأسهم الأميركية لعقود الآجلة وول ستريت

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