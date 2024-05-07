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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: تحذير مصر من التصعيد الإسرائيلي برفح يؤكد حرصها على مناصرة الفلسطينيين

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن إدانة مصر الصريحة والعلنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وسيطرتها على الجانب الفلسطينى لمعبر رفح، يؤكد تخوفها من انهيار الأمور وانزلاقها إلى طريق اللاعودة.

ولفت محسن في تصريح صحفي اليوم، إلى أن تحذيرات مصر من التصعيد الخطير في رفح يكشف جهودها على مدار الساعة لوقف الحرب واقرار هدنة دائمة، والتواصل مع مختلف الأطراف الدولية لوقف الحرب بعد سقوط ألاف الفلسطينيين شهداء ومصابين في القطاع وحدوث دمار واسع.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن تحذيرات مصر من العمليات العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية علي الجانب الفلسطينى من معبر رفح، واعتبار هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطينى يعتمدون اعتماداً أساسياً على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسى لقطاع غزة، يؤكد حرصها على اقرار هدنة دائمة وتامة، خصوصا وأن هناك تقدم في مفاوضات الهدنة مع تحمل كل الاطراف مسؤوليتها.

وشدد نائب بني سويف، على أنه لا يمكن لهذه الاعمال العدوانية أن تستمر ولابد من إقرار الهدنة وتحمل حماس واسرائيل مسؤوليتهما عن الوضع الراهن.

واختتم النائب، أن دعوة مصر جانب الإسرائيلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، يكشف اصرار مصر على مناصرة الشعب الفلسطيني وحمايته ووقف الحرب وضمان نفاذ دائم للمساعدات.

رفح مدينة رفح مدينة رفح الفلسطينية مجلس الشيوخ الشيوخ

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