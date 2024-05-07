حزب المحافظين: خلل في تركيبة المجتمع البريطاني بسبب الحالة الاقتصادية.. فيديو

قالت ميرفت خليل عضو حزب المحافظين البريطاني، إن المواطن البريطاني مصاب بعدم ثقة في جيمع الأشياء، لأن هناك خلل في تركيبة المجتمع البريطاني، معلقة: "الناس أصبحت خائفة جداً"

المواطن البريطاني كان معتاداً على الأستقرار

وأضافت "ميرفت خليل" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة " المذاع عبر فضائية "المحور"، قائلة: "حزب العمال فاز بعدد من المقاعد الكثيرة، ولكن أنا أؤكد أن هذه المقاعد لم تكن منضمة لحزب المحافظين وغيروا رأيهم وانتخبوا حزب العمال".

وأشارت عضو حزب المحافظين البريطاني، إلى أن الحالة الاقتصادية في جميع دول العالم سيئة للغاية، متابعة: "المواطن البريطاني كان معتاداً على الاستقرار في الحالة الاقتصادية، ولكن هذا الأستقرار لم يعد موجوداً".