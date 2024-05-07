الشرطة الفرنسية تفض تظاهرة متضامنة مع غزة في جامعة السوربون

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء أن الشرطة داهمت جامعة السوربون لفض مظاهرة مؤيدة لفلسطينيين ومتضامنة مع قطاع غزة.

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين احتلوا مدرج الجامعة الباريسية لمدة ساعتين تقريبًا “تضامنًا” مع غزة، حسبما كشف مصدر في الشرطة الفرنسية.

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن المتظاهرين الأوائل، الذين بلغ عددهم الإجمالي نحو مائة في الداخل، بحسب مصادر متطابقة، تم إخراجهم إلى الشارع من باب جانبي يؤدي إلى الجامعة، وكان رجال الشرطة يحملونهم في بعض الأحيان على مسافة بعيدة بينما كان الناشطون المؤيدون للفلسطينيين ما زالوا متواجدين في الخارج في مكان قريب.