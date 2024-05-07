رئيس البورصة السابق: تثبت السياسات التشريعية والضريبية من أفضل طرق جذب الاستثمار المباشر

أكد الدكتور عاطف الشريف رئيس البورصة السابق، أن الاستثمار الاجنبي المباشر يتعلق بتنفيذ مشروعات في مصر ويجب الاهتمام بالاستثمار لمباشر، مشددا على أن أفضل طرق لجذب الاستثمار المباشر هو توفير أراضي للمستثمرين مرفقة ووكالة تروج للاستثمار.

وأشار عاطف الشريف، خلال حوار ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، على قناة دي إم سي عندنا، إلى أهمية الابتعاد على الروتين الوظيفي في التعامل مع الاستثمار، موضحا أن مصر بها الكثير من المغتربين ولابد من تشجيعهم على الاستثمار داخل مصر، فضلا عن تثبت السياسات التشريعية وخصوصا الضريبية.

وتابع: تثبيت السياسة التشريعية والضريبية تمكنا من جذب الاستثمار ويجب علينا نشوف الاستثمار على مستوى العالمي كيف يعطي ونعمل زيه وأفريقيا أصبحت واجهة تجذب استثمار اجنبي بشكل غير عادي، ونحتاج لنموذج ثابت وواضح للتعامل مع المستثمر الأجنبي خاصة فيما يتعلق بالملف الضريبي وتوفير الأراضي المرفقة".