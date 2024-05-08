بدون إصابات.. الحوثيين يطلقون 3 مسيرات من اليمن باتجاه خليج عدن

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن الحوثيين أطلقوا 3 مسيرات من اليمن من دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة المركزية في بيان نشرته على منصة إكس، "في يوم 6 مايو, بين الساعة 11:02 والساعة 11:48 مساءً تقريبًا (بتوقيت صنعاء) ، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران ثلاثة طائرات بدون طيار باتجاه خليج عدن من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.

وأضافت "نجحت سفينة تابعة للتحالف في التصدي لواحدة من الطائرات بدون طيار، بينما تصدت قوات القيادة المركزية الأمريكية بنجاح للطائرة بدون طيار الثانية، في حين تحطمت الطائرة بدون طيار الأخيرة في خليج عدن.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

وفي وقت لاحق، في حوالي الساعة 5:02 صباحاً (بتوقيت صنعاء) من يوم 7 مايو، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن فوق خليج عدن. لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية.

تقرر أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.