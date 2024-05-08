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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تتمنى صداقتك تدوم لسنوات.. 5 مهارات بسيطة تضمن الحفاظ عليها

صداقات
صداقات

يصطدم بعض الأشخاص فى أحد الأصدقاء الذى ظن أن صداقتهم تدوم لنهاية العمر، ولكن يحدث عكس ما هو متوقع ويبدأ الشخص فى حساب نفسه وإلقاء اللوم عليها أو على الطرف الآخر ويبدأ يتمني فى الحفاظ على صداقات تدم طول العمر بدون إنتهاء أو حدوث مشاكل أو سوء تفاهم، كيف لك أن تحدث ذلك، أليك  خمس مهارات بسيطة يمكن أن تساعد في الحفاظ على صداقتك لسنوات طويلة، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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خمس مهارات بسيطة يمكن أن تساعد في الحفاظ على صداقتك لسنوات طويلة

 التواصل المنتظم: حافظ على التواصل المنتظم مع صديقك. قم بمشاركة الأخبار والأحداث الهامة في حياتكما، واستفسر عن أحواله وما يجري في حياته. يمكنك استخدام وسائل الاتصال المختلفة مثل الهاتف والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي للبقاء على اتصال.


الاهتمام الصادق: كن مهتمًا حقًا بحياة صديقك ومشاعره. استمع بعناية واستجب لما يقوله. اسأل عن أحواله واستفسر عن أمور تهمه. الاهتمام الصادق يعزز الثقة ويعمق الصداقة.


التفهم والتسامح: قد يواجه صديقك تحديات وصعوبات في حياته. كن متسامحًا وتفهم معه وقدم له الدعم في الأوقات الصعبة. حاول أن تتعاطف مع مشاعره وتقف بجانبه في المشاكل والصعاب.


الاحتفال بالمواقف الإيجابية: احتفل بمنجزات ونجاحات صديقك، كبيرةً كانت أم صغيرة. قدم التهنئة والدعم والتشجيع. احتفالك بإنجازاته يعزز العاطفة الإيجابية في الصداقة ويعزز الارتباط بينكما.


المرونة والاحترام للفروق الشخصية: كل شخص فريد بطباعه واحتياجاته. كن مرونًا واحترم الفروق الشخصية بينكما. احترم وجهات نظره وتفضيلاته، ولا تحاول تغييره بالقوة. قد تختلفمعتقداتكما واهتماماتكما، ولكن يمكنكما أن تتقبلوا وتحترموا تلك الاختلافات وتعززوا التنوع في الصداقة.


هذه المهارات البسيطة يمكن أن تساعد في بناء صداقة قوية والحفاظ عليها على المدى الطويل. تذكر أن الصداقة تتطلب العمل والجهد المشترك من الطرفين، لذا كن مستعدًا للاستثمار في العلاقة والبقاء ملتزمًا بالصداقة.

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