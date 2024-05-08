رد جيش الاحتلال حول تعليق أسلحة أمريكية لإسرائل

رد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على سؤال حول تعليق أسلحة أمريكية إلى إسرائيل، وقال: التنسيق لا يزال منقطع النظير".

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي أن أي خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يتم حلها “خلف الأبواب المغلقة”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصيات بارزة في الحكومة الأمريكية أكدت أن شحنة أسلحة بمليارات الدولارات كانت في طريقها لإسرائيل توقفت بسبب وجود خوف شديد من الجانب الأمريكي تجاه اجتياح رفح.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن قيمة شحنة الأسلحة المضبوطة تبلغ 260 مليون دولار، وتتضمن قنابل وأدوات ملاحية صاروخية ومركبات عسكرية وغيرها.