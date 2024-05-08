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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية: تسليم الشهادات لـ 56 متدربًا اجتازوا دورتين بسقارة

خريجي الدورات التدريبية
خريجي الدورات التدريبية بمركز سقارة

احتفل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم الأربعاء، بتخريج 56 متدربًا اجتازوا دورتين تدريبيتين وذلك في ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الرابع والثلاثون من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات.

 

يأتي ذلك استكمالاً لتحقيق رؤية وأهداف خطة عمل وزارة التنمية المحلية وطموحاتها في وجود إدارة محلية قوية وفعالة مستجيبة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال إعداد كوادر قيادية وشبابية بالمحليات مدربة ومؤهلة للتعامل بكل الأساليب الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي والتَطَورات العالمية المُعاصرة باعتبار التدريب من أهم وسائل تطوير الإدارة المحلية والقضاء على الروتين والبيروقراطية وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطنين دون عراقيل.

 

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ دورتين تدريبيتين بالأسبوع الـ 34، وهما دورة "دور الولاء الوظيفي والانتماء والسعادة الوظيفية في زيادة الإنتاجية المؤسسية "، ودورة " استلام الأعمال طبقا لبنود الكود المصري الهندسي" والتي استمرت على مدار أسبوعين على التوالي بالتعاون مع جهاز بحوث الإسكان والبناء وكلية هندسة جامعة بنها وقطاع التخطيط والإدارة الإستراتيجية بالوزارة.

 

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الدورات التدريبية التي ينفذها مركز سقارة تعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة وتساعد علي عملية التطوير والابتكار والتغيير لديهم، وعندما يتلقى موظفي المحليات التدريب المستمر، فإنّهم يتعلمون أحدث الأساليب والتقنيات والممارسات في مجال عملهم، وهذا يُمكنهم من تحسين أداءهم العملي وتقديم أفكار جديدة للتحسين المستمر، مما يُؤدي إلى تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من المحليات، وتطوير وسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.

 

ووجه اللواء هشام آمنة بضرورة قياس نتائج أداء المتدربين من خلال إعطاء تقييمات ما قبل التدريب وبعده، وذلك لتقييم نتائج العمل لتحديد مستويات التحسين على الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياه لديهم، بالإضافة الي مطالبة المتدربين بمشاركة ما يتوقعونه من برامج التدريب والتطوير، وما إذا كانت جهود الدورات التدريبية قد حققت تلك التوقعات، وذلك تأكيداً على إستراتيجيات التدريب والتطوير التي تنظر إلى النشاط التدريبي على أنه استثمار قصير وطويل الأجل، له أثر فعال وعائد يوازى ، بل يفوق ما تم الاستثمار فيه ، ويؤدى بالتالي الى تنمية وتطوير أداء وسلوك العنصر البشرى بكل فاعلية.

 

وأشاد اللواء هشام آمنة إلى الجهود المبذولة من القائمين بمركز التنمية المحلية بسقارة للعمل على استمرار تطوير منظومة التدريب للعاملين بالمحليات سنويا وتنوع الشرائح المستهدفة من برامج التدريب بمختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية ومواكبة التكنولوجيا مما يساهم في جودة العملية التدريبية ونجاح خطة مركز سقارة في تحقيق أهدافها من رفع مهارات العاملين بالإدارة المحلية ومواكبتهم للتطور التكنولوجي والمتغيرات الحديثة والملفات الحديثة بالدولة المصرية.

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التنمية المحلية سقارة مركز التنمية المحلية المحافظات

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